На форуме "Антихрупкость" предпринимателей призвали объединяться и не бояться

В Тюмени прошёл онлайн-форум "День предпринимателя — 2020. Антихрупкость". Форум проводился совместно с Московской школой управления "Сколково". На мероприятии работали три экспертные площадки: "Как привлечь ресурсы на развитие бизнеса?", "Переход бизнеса из оффлайна в онлайн" и "Сельское предпринимательство".

Председатель общественного совета при департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Эдуард Омаров выступил модератором первой площадки. На ней подробно рассматривался вопрос управления командой предприятия в современных условиях, построение системы продаж в режиме онлайн, продвижение в интернете.

Выступления спикеров были посвящены поискам частных инвестиций в современных условиях.

Резюмируя доклады, ведущий площадки обратил внимание на то, что инвестиции нужно искать не только в банках, но и находить альтернативные площадки. Например, boomstarter — формирование сообщества, краудфандинг — коллективный сбор денег, предлагать инвесторам разделить с ними не только прибыль, но и риски.

"Очень важно, как заметил один из спикеров:, независимо от экономической ситуации предприниматель должен быть готов к переформатированию бизнеса. Согласен с ним: если жить в ситуации постоянных изменений, в поиске нового, никакие кризисы предпринимателям будут не страшны, — высказал свое мнение Эдуард Омаров. — Сам я, как инвестор, готов инвестировать сегодня больше, чем в более спокойное время. Потому что в кризис наиболее активны те, кто имеет высокий потенциал роста. Главное, чтобы у человека горели глаза. Пусть у него будет сыроватая идея, я помогу ее "упаковать". Сегодня предпринимателю и тем, кто хочет им стать, важно не подстраиваться под изменения, а самим инициировать такие изменения, управлять ими".

По мнению Эдуарда Омарова, "время, когда предприниматели пытались выживать самостоятельно, прошло. Сегодня эффективно кооперироваться, объединять усилия на новом витке знаний. И не бояться. Инвесторам симпатичны те начинающие бизнесмены, которые, даже имея неудачные кейсы, разобрались в своих ошибках и готовы идти дальше".