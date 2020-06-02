В ЦИК утвердили порядок дистанционного электронного голосования и припомнили свердловчанам "число зверя"

Центральная избирательная комиссия России одобрила порядок проведения дистанционного электронного голосования во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Того самого, про который глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что будет проводиться мероприятие только в двух-трех регионах, да и то если сами попросят и будут технически готовы. В то же время в "порядке" не указывается, что дистанционное электронное – это эксперимент. Хотя дискуссия на заседании ЦИК получилась бурная, документ, регламентирующий эту форму голосования, был одобрен большинством голосов членов избиркома.

Зампред главы ЦИК Николай Булаев на заседании 2 июня долго причитал, что "только ленивый эксперт не пытался говорить о "мобильном избирателе".

"Электронное голосование не претендует на монополию. Моя частная точка зрения: классическое голосование останется надолго, если не навсегда. Всегда есть люди, которые считают только эту форму легитимной и прозрачной", - заявил Булаев.

По электронному дистанционному голосованию известно следующее: смогут участвовать и проживающие на территории России, и за рубежом. Записаться можно будет на портале госуслуг (или mos.ru для москвичей) до 5 июня. Не позднее 24 июня ТИКи формируют списки избирателей, пожелавших голосовать дистанционно электронно. Если человек передумает голосовать дистанционно, он сможет прийти на участок в день голосования. ТИК сможет проверить, не голосовал ли этот человек уже. Расшифровка данных о голосовании начнется 1 июля после окончания основного голосования. Еще до начала голосования будет известно, сколько избирателей записались голосовать дистанционно.

Активно протестовал против такой формы только один член ЦИК Евгений Колюшин. Он напомнил, какими скандалами обернулось электронное голосование в Москве ("Только Венедиктов и "Эхо Москвы" положительно оценивают результаты"). По мнению Колюшина, у дистанционного голосования только один плюс – оно повышает явку. Он также указал на опыт Германии, где решили отказаться от такой формы голосования в виду ее непрозрачности. Ну и, наконец, он выразил сомнение в том, что регионы будут готовы технически.

Булаев в ответ на пример с Германией возмутился: "Почему мы должны снимать кальку с другой страны? Мы придумали систему, которой ни у кого нет, и к которой 100-процентное доверие". А коллегу Колюшина сравнил с суеверными жителями Свердловской области, которые выступили против введения госномеров для автомобилей с цифрой 666.