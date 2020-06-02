"Страшны не цифры": в Свердловской области объяснили высокий прирост заболеваемости коронавирусом

Власти Свердловской области объяснили высокий прирост заболеваемости коронавирусом в регионе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом и два летальных исхода. Общее число зарегистрированных случаев инфекции в области превысило 6 тысяч.

Как рассказал Креков, сегодня очень много обследуется людей, и это одна из основных причин роста показателей заболеваемости.

"Страшны не цифры, страшен человек, который заражает других и не знает об этом. И чем раньше мы его выявим, тем лучше. Поэтому я бы не боялся этих цифр", - заявил вице-губернатор.

По его словам, в регионе достаточное количество свободных коек, низкий процент тяжелобольных, а реанимационные отделения загружены не сильно.

"Есть основания предполагать, что в обозримом будущем у нас ожидается выход на плато и снижение заболеваемости. Сейчас прорабатывается вопрос об ослаблении ограничений, но окончательное решение будет принято в конце недели исходя из статистических данных", - добавил Павел Креков.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 8 июня.