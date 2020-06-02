Заболевшие коронавирусом югорские медики начали получать социально-страховые выплаты

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Заболевшие коронавирусом югорские медики начали получать социально-страховые выплаты

Уже 25 медицинских сотрудников ХМАО, заболевшие на рабочем месте коронавирусом, получили выплаты от фонда социального страхования региона. Об этом сообщил управляющий отделением фонда социального страхования Югры Михаил Рыбьяков. Сумма единоразовой выплаты составляет 86 тыс. 811 руб.

"В целях исполнения указа президента РФ №313 "О предоставлении выплаты отдельным категориям медицинских работников", отделением фонда во все медицинские организации направлены методические рекомендации с разъяснениями порядка взаимодействия с фондом, - рассказал Михаил Рыбьяков. - На нашем сайте создан специальный раздел, где размещена необходимая информация, организована горячая линия. За каждой медицинской организацией мы закрепили наших специалистов, которые оказывают необходимую помощь. Более того за каждым заболевшим медицинским работником, мы закрепили персональных менеджеров, которые будут сопровождать пострадавших вплоть до того момента, пока человек не получит деньги".

В настоящее время югорский фонд социального страхования производит выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью в связи с развитием у них заболеваний или осложнений вызванных COVID-19 и повлекших нетрудоспособность, но не вызвавших инвалидность. На 1 июня поступило 25 таких заявок и оплаты по ним уже произведены. 2 июня поступило ещё девять справок и выплаты по ним произведутся уже завтра.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Заболевшие коронавирусом югорские медики начали получать социально-страховые выплаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: социально-страховые выплаты, медики, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети