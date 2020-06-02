Заболевшие коронавирусом югорские медики начали получать социально-страховые выплаты

Уже 25 медицинских сотрудников ХМАО, заболевшие на рабочем месте коронавирусом, получили выплаты от фонда социального страхования региона. Об этом сообщил управляющий отделением фонда социального страхования Югры Михаил Рыбьяков. Сумма единоразовой выплаты составляет 86 тыс. 811 руб.

"В целях исполнения указа президента РФ №313 "О предоставлении выплаты отдельным категориям медицинских работников", отделением фонда во все медицинские организации направлены методические рекомендации с разъяснениями порядка взаимодействия с фондом, - рассказал Михаил Рыбьяков. - На нашем сайте создан специальный раздел, где размещена необходимая информация, организована горячая линия. За каждой медицинской организацией мы закрепили наших специалистов, которые оказывают необходимую помощь. Более того за каждым заболевшим медицинским работником, мы закрепили персональных менеджеров, которые будут сопровождать пострадавших вплоть до того момента, пока человек не получит деньги".

В настоящее время югорский фонд социального страхования производит выплаты медицинским работникам, получившим вред здоровью в связи с развитием у них заболеваний или осложнений вызванных COVID-19 и повлекших нетрудоспособность, но не вызвавших инвалидность. На 1 июня поступило 25 таких заявок и оплаты по ним уже произведены. 2 июня поступило ещё девять справок и выплаты по ним произведутся уже завтра.