Сеть магазинов "Красное и Белое" в Екатеринбурге оштрафовали на 400 тысяч рублей

Суд в Екатеринбурге оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" за санитарные нарушения, выявленные в семи магазинах сети "Красное и Белое".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, поводом стали проверки, проведенные в период с 19 по 21 мая. Проверяющие указали на отсутствие бактерицидных облучателей, антисептиков для посетителей и другие нарушения правил работы в условиях распространения коронавируса.

Компании назначен штраф в 400 тыс. руб.

Напомним, ранее ООО "Абсолют" было признано виновным в административном нарушении из-за вспышки коронавируса на складах "Красное и Белое". Юридическому лицу назначен штраф в размере 450 тыс. руб. Склады, где произошла вспышка, закрывать не стали, они продолжают работать.