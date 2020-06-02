У свердловских властей больше нет претензий к сети "КБ", на чьих складах была вспышка коронавируса

Власти Свердловской области больше не имеют претензий к сети "Красное и белое", на складах которой произошла вспышка коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, в ходе проверки логистического центра было выявлено множество нарушений. В Роспотребнадзоре требовали закрыть склады, но суд назначил соучредителю "КБ" штраф в размере 450 тысяч рублей.

Как рассказал сегодня Павел Креков, в данный момент все замечания устранены.

"Такова информация Роспотребнадзора. Мы больше не имеем претензий к торговой сети "Красное и белое", но продолжаем наблюдать, как в магазинах соблюдаются масочный режим и другие требования", - отметил вице-губернатор.

Напомним, после вспышки коронавируса на складах глава Среднего Урала Евгений Куйвашев грозил отобрать лицензию у "КБ".