У Белого дома полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

В США полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik резиновыми пулями, несмотря на предъявленную им пресс-карту.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в ходе освещения акции протеста у Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирных демонстрантов. В Миннеаполисе пострадал российский журналист. Посольство РФ направило в Госдепартамент ноту протеста.

Акции протеста, вылившиеся в беспорядки, не прекращаются в США несколько дней. Они начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.