Депздрав Югры: "Федеральные выплаты медикам, работающим с больными COVID, не облагаются подоходным налогом"

Стимулирующие выплаты, предусмотренные медицинским сотрудникам, работающим непосредственно с пациентами, больными коронавирусом, не должны облагаться подоходным налогом. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Однако, по его словам, это касается только федеральных доплат и обходит стороной региональные выплаты.

"Выплата производится по двум документам: по одному НДФЛ не начисляется, по второму, окружному – начисляется. Однако, согласно постановлению №484, на объеме средств, которые медицинский сотрудник должен получить на руки, это никак не отражается. То есть, медик получит именно ту сумму, которая прописана в документе изначально", - пояснил Алексей Добровольский.