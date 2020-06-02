07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2006) | Фото: Накануне.ru

Депздрав Югры: "Федеральные выплаты медикам, работающим с больными COVID, не облагаются подоходным налогом"

Стимулирующие выплаты, предусмотренные медицинским сотрудникам, работающим непосредственно с пациентами, больными коронавирусом, не должны облагаться подоходным налогом. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Однако, по его словам, это касается только федеральных доплат и обходит стороной региональные выплаты.

"Выплата производится по двум документам: по одному НДФЛ не начисляется, по второму, окружному – начисляется. Однако, согласно постановлению №484, на объеме средств, которые медицинский сотрудник должен получить на руки, это никак не отражается. То есть, медик получит именно ту сумму, которая прописана в документе изначально", - пояснил Алексей Добровольский.

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Депздрав Югры: "Федеральные выплаты медикам, работающим с больными COVID, не облагаются подоходным налогом"

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Теги: Стимулирующие выплаты, доплата, медработники, коронавирус, НДФЛ, подоходный налог



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