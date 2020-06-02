Укрепить берег, отремонтировать бассейн и построить тротуар. Моор провел прием жителей региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона в режиме видео-конференц-связи.

По итогу принято решение о том, что до конца 2020 года будет выполнен капитальный ремонт плавательного бассейна в селе Викулово. К главе региона обратилась многодетная мама, учитель сельской школы и рассказала, что существующий бассейн давно требует ремонта.

Как сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов средства на проведение первого этапа ремонтных работ в бюджете муниципального образования предусмотрены. Администрацией Викуловского района уже заключен договор на подготовку проектной документации и государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости. Срок завершения первого этапа — по замене покрытия чаши бассейна и ремонту бассейнового оборудования – декабрь текущего года. В летний период 2021 года запланировано выполнение второго, заключительного этапа работ.

Губернатор Александр Моор подписал поручение курирующему заместителю и главе Викуловского муниципального района обеспечить контроль за проведением мероприятий по качественному и своевременному ремонту плавательного бассейна.

Педагог дополнительного центра развития детей в селе Казанское попросил главу региона решить вопрос со строительством пешеходного тротуара к спортивному комплексу "Медведь". Чтобы добраться до него, местным жителям приходится идти по проезжей части улицы. Глава Казанского муниципального района Татьяна Богданова пояснила, что подготовка к проведению данных работ уже началась, и уже к концу июля текущего года строители выполнят ремонт подъездной дороги и установку пешеходного тротуара к спортивному комплексу.

Пенсионер из деревни Баландина Казанского района озвучил сезонную проблему в Ильинском сельском поселении. По словам Валерия Андреевича во время весеннего паводка происходит подмыв и обрушение левого берега реки Ишим у деревни Баландина, которое может привести к разрушению подъездной дороги к населенному пункту.

Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов заверил, что в этом году данный вопрос будет решен. В рамках перечня дорожных работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 2020 год запланировано строительство альтернативной дороги взамен аварийного участка, протяженностью около километра. Завершить строительные работы планируется в ноябре 2020 года.

"Как только закончатся все ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса и ситуация стабилизируется, обязательно приеду с рабочей поездкой в Казанский район и проверю качество выполненных работ", - пообещал губернатор.

В ходе личного приема с жителями области положительно был решен вопрос установки дорожных знаков и ремонта автомобильных дорог в мкр. Строитель города Тобольска.