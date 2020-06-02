07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
рмк, благотворительный фонд, гуманитарная помощь (2020) | Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Ирина Гехт и Ирина Текслер побывали на складе формирования продуктовых гуманитарных наборов благотворительного фонда РМК

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер побывали на складе благотворительного фонда РМК, на котором формируются коробки с продовольствием, передает корреспондент Накануне.RU.

ирина гехт, благотворительный фонд, рмк(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Сортировочный пункт в Челябинске, создан на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева. Здесь волонтеры еженедельно формируют 4,7 тысячи продовольственных наборов, состоящих из 14 наименований. Вес одной коробки с продовольствием составляет 8 кг.

Напомним, что благотворительный фонд Русской медной компании реализовал на территории Челябинской области проект по поддержке граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Многодетные семьи и южноуральцы, потерявшие источник дохода и оставшиеся без средств к существованию, получают продуктовые наборы с бакалеей, консервами и кондитерскими изделиями.

благотворительный фонд, рмк, гуманитарная помощь, продуктовый набор(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Акцию запустили больше месяца назад: первая партия продовольствия в количестве 1350 коробок поступила на склад в Челябинске 24 апреля. С этого момента продуктовую помощь получили почти 20 тысяч семей.

благотворительный фонд, рмк, гуманитарная помощь(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

«Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Но, тем не менее, очень многие мамы обращались, поскольку эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи. Работа идет в режиме горячей линии. Некоторым людям стыдно прийти в органы соцзащиты и попросить о помощи, а такие акции помогают поддержать всех», – подчеркнула Ирина Гехт.

благотворительный фонд, рмк, гуманитарная помощь(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Ирина Текслер поблагодарила организаторов и волонтеров и отметила, что наборы формируются из продуктов производителей Челябинской области.

«Русская медная компания продолжит поддерживать граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Мы видим, что многие трудоспособные граждане потеряли работу, чей-то ежемесячный доход сократился. Для них продуктовые наборы тоже станут подспорьем», - сообщила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

рмк, благотворительный фонд, гуманитарная помощь(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью Русской медной компании, программа Благотворительного фонда РМК работает в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Каслях, Межозерном, Фершампенуазе, Агаповском районе, Еткуле и Аргаяше. Продуктовые наборы доставляют волонтеры из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей. До конца недели добровольцы передадут нуждающимся еще около 3,8 тыс. коробок с продовольствием.

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Ирина Гехт и Ирина Текслер побывали на складе формирования продуктовых гуманитарных наборов благотворительного фонда РМК

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Теги: благотворительный фонд рмк, ирина гехт, ирина текслер, гуманитарная помощь



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