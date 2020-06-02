В Челябинске в подземном переходе на площади Революции до конца июня снесут все ларьки

В Челябинске до конца июня снесут все торговые киоски в подземном переходе на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

29 мая был заключен контракт. Подрядчик выполнит работы за 720 тыс. руб.

После того, как киоски демонтируют, в подземном переходе сделают косметический ремонт.

Как рассказал директор МАУ "Городской сад им. Пушкина" Игорь Клеин, в торговых павильонах нет необходимости, но переходы продолжат функционировать.

"На будущий год, начиная с мая, начнем реализовывать серьезный проект. Горожане увидят переходы в совершенно другом виде", - отметил он.