07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
подземный переход на площади Революции, Челябинск, демонтаж киосков, (2020) | Фото: cheladmin.ru

В Челябинске в подземном переходе на площади Революции до конца июня снесут все ларьки

В Челябинске до конца июня снесут все торговые киоски в подземном переходе на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

29 мая был заключен контракт. Подрядчик выполнит работы за 720 тыс. руб.

После того, как киоски демонтируют, в подземном переходе сделают косметический ремонт.

Как рассказал директор МАУ "Городской сад им. Пушкина" Игорь Клеин, в торговых павильонах нет необходимости, но переходы продолжат функционировать.

подземный переход на площади Революции, Челябинск, демонтаж киосков,(2020)|Фото: cheladmin.ru

"На будущий год, начиная с мая, начнем реализовывать серьезный проект. Горожане увидят переходы в совершенно другом виде", - отметил он.

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В Челябинске в подземном переходе на площади Революции до конца июня снесут все ларьки

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Теги: подземный переход, площадь Революции, ларьки,



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