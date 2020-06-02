В ОП РФ предложили дополнительные меры поддержки семей с детьми и беременных

Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко совместно с председателем Совета матерей России Татьяной Буцкой провели инициативный опрос о дополнительных мерах поддержки семей, результаты которого обнародованы на сайте ОП РФ.

Он подчеркнул, что демографическая ситуация в России ухудшается с каждым годом. Поэтому было предложено ввести дополнительные меры поддержки - не только семей с детьми до 16 лет, но и беременных женщин, подростков 16-17 лет и детей из многодетных семей.



В опросе приняли участие более 8 тыс. человек. Результаты показали, что более 80% опрошенных поддерживают все эти предложения. Были предложены следующие выплаты:

- ежемесячная выплата беременным женщинам, имеющим гражданство РФ, в апреле-июне 2020 года по 5 тыс. рублей ежемесячно,



- единовременная выплата беременным женщинам, имеющим гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей с 1 июня 2020 года,

- ежемесячная выплата беременным женщинам, имеющим гражданство РФ, в размере одного регионального прожиточного минимума на ребенка на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года,

- выплата беременным женщинам, а также их супругам, состоящим с ними в законном браке, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года из расчета 3 тыс. рублей каждому,

Также предлагается:

- установить безработным беременным женщинам и их супругам максимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей,

- распространить на подростков 16-17 лет, а также на обучающихся по очной форме в образовательных организациях, но не старше 23 лет, все меры поддержки, которые принятых в отношении детей в возрасте от 3 до 16 лет.



- предоставить всем семьям на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Рыбальченко отметил, что многодетные семьи и те, которые ждут ребенка, находятся в зоне риска. Это тем более актуально, что Россия находится в лидерах международного антирейтинга по числу абортов, которые обычно оправдывают бедностью.. Он поддержал позицию уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой ограничить аборты.



"Когда я слышу высказывания ее оппонентов, что аборты помогают решить проблемы бедности и нищеты, то становится немного не по себе. Ведь лишение жизни не может быть инструментом борьбы с бедностью", - сказал он Рыбальченко.

По его убеждению, поддержка беременных женщин, особенно тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, должна стать приоритетом. Ранее он призывал власти обратить внимание на рождаемость, без которой улучшение демографии невозможно.

Как сообщало Накануне.RU, выплаты на детей от 3 до 16 лет вызвали ажиотаж среди россиян.