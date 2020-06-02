В Тюменской области трудящимся старше 65 лет продлят больничные

С продлением режима самоизоляции, для работающих граждан старше 65 лет до 11 июня будут продлены и действующие листы нетрудоспособности. Стоит отметить, что для людей старшей возрастной категории карантин продолжается уже четыре месяца, и все это время они находятся на больничном.

Как сообщили Накануне.RU в тюменском региональном Фонде социального страхования, самим работникам для продления самоизоляции нет необходимости покидать дом. Достаточно просто любым электронным способом, по телефону или при помощи СМС поставить работодателя в известность о намерении получить электронный больничный лист. Все дальнейшие действия производит он сам. Именно на предприятии лежит обязанность предоставлять сведения в реестр фонда социального страхования. Кстати, работодатель не несёт дополнительных расходов по оплате больничного - именно фонд оплачивает пособия, связанные с карантином.

Для того, чтобы уточнить детали своего больничного, вплоть до суммы назначенного пособия, тоже нет необходимости выходить из дома. На официальном портале Фонда социального страхования в интернете можно получить все необходимые данные. Для входа в личный кабинет используются данные единого портала госуслуг.