07 Сентября 2020
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Коллаж, обращение Владимира Путина по коронавирусу (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области трудящимся старше 65 лет продлят больничные

С продлением режима самоизоляции, для работающих граждан старше 65 лет до 11 июня будут продлены и действующие листы нетрудоспособности. Стоит отметить, что для людей старшей возрастной категории карантин продолжается уже четыре месяца, и все это время они находятся на больничном.

Как сообщили Накануне.RU в тюменском региональном Фонде социального страхования, самим работникам для продления самоизоляции нет необходимости покидать дом. Достаточно просто любым электронным способом, по телефону или при помощи СМС поставить работодателя в известность о намерении получить электронный больничный лист. Все дальнейшие действия производит он сам. Именно на предприятии лежит обязанность предоставлять сведения в реестр фонда социального страхования. Кстати, работодатель не несёт дополнительных расходов по оплате больничного - именно фонд оплачивает пособия, связанные с карантином.

Для того, чтобы уточнить детали своего больничного, вплоть до суммы назначенного пособия, тоже нет необходимости выходить из дома. На официальном портале Фонда социального страхования в интернете можно получить все необходимые данные. Для входа в личный кабинет используются данные единого портала госуслуг.

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В Тюменской области трудящимся старше 65 лет продлят больничные

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Теги: пенсионер, трудящиеся старше 65 лет, больничный



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