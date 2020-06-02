Депздрав Югры: "Только ковидные бригады могут претендовать на дополнительные выплаты"

Медицинские сотрудники Югры имеют право на дополнительные выплаты за работу с больными COVID-19 только в случае, если коронавирус у пациента медучреждения будет официально подтвержден. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Напомним, в соответствии с постановлением президента России Владимира Путина, медицинский персонал, работающий непосредственно с больными коронавирусом и находящийся в зоне риска заражения, имеет право на стимулирующие выплаты со стороны государства и регионального правительства.

"Начало выплат сотрудникам медучреждений начинается только после появления зараженных пациентов. Они производятся с того дня, когда в населенном пункте зарегистрирован первый пациент", - пояснил Алексей Добровольский.

Также он отметил, что сотрудники, контактирующие с предположительно зараженными, не относятся к категории медработников, попадающих в зону риска. Следовательно, если сотрудник проработал весь апрель с предположительно больными коронавирусом, однако за это время ни одного случая среди пациентов зарегистрировано не было, он не может претендовать на стимулирующие выплаты, прописанные в постановлении.