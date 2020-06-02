07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Депздрав Югры: "Только ковидные бригады могут претендовать на дополнительные выплаты"

Медицинские сотрудники Югры имеют право на дополнительные выплаты за работу с больными COVID-19 только в случае, если коронавирус у пациента медучреждения будет официально подтвержден. Об этом заявил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Напомним, в соответствии с постановлением президента России Владимира Путина, медицинский персонал, работающий непосредственно с больными коронавирусом и находящийся в зоне риска заражения, имеет право на стимулирующие выплаты со стороны государства и регионального правительства.

"Начало выплат сотрудникам медучреждений начинается только после появления зараженных пациентов. Они производятся с того дня, когда в населенном пункте зарегистрирован первый пациент", - пояснил Алексей Добровольский.

Также он отметил, что сотрудники, контактирующие с предположительно зараженными, не относятся к категории медработников, попадающих в зону риска. Следовательно, если сотрудник проработал весь апрель с предположительно больными коронавирусом, однако за это время ни одного случая среди пациентов зарегистрировано не было, он не может претендовать на стимулирующие выплаты, прописанные в постановлении.

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Депздрав Югры: "Только ковидные бригады могут претендовать на дополнительные выплаты"

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Теги: Стимулирующие выплаты, доплата, медработники, коронавирус



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