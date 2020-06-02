07 Сентября 2020
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коллаж, Украина, газ, дядя Сэм, США, цены (2018) | Фото: Накануне.RU

Украинская земля оказалась никому не нужна?

На Украине вступил в силу закон о продаже земли, позволяющий владельцам земельных участков распоряжаться ими практически без всяких ограничений. То есть, никто и ничто им не сможет помешать участок продать, сдать в аренду или произвести с ним иные сделки.

Однако роста активности на этом рынке может и не случиться. Как отмечает издание Infox, у фермеров, желающих расширить свои угодья, нет денег. Они могут рассчитывать лишь на ссуду под залог земли. Однако по закону банки не смогут дать кредит больше чем на 30% стоимости участка. Кроме того встает вопрос - нужен ли такой залог самим банкам, поскольку перепродать землю в случае чего будет непросто.

Наиболее вероятным покупателем становятся иностранные инвесторы. Единственный риск для них - это очередная "цветная революция" и смена власти в стране.

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Украинская земля оказалась никому не нужна?

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Теги: продажа земли, закон



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