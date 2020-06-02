Глава Перми Дмитрий Самойлов инициировал создание рабочей группы по бюджетному процессу

Она будет создана на базе уже действующей рабочей группы по выработке и реализации мер, направленных на поддержание экономической стабильности в условиях пандемии коронавируса. Мэр Перми отметил необходимость работы над бюджетом в условиях выпадающих доходов.

Дмитрий Самойлов провел заседание рабочей группы, на котором обсуждались меры по обеспечению экономической стабильности в городе. В ней в режиме ВКС приняли участие председатель гордумы Юрий Уткин, первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, депутаты, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, представители администрации Перми и других организаций.

И.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев представил доклад о доведении до организаций пострадавших отраслей экономики информации о мерах поддержки, принятых на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Так, в прямых эфирах городского бизнес-инкубатора приняли участие 2379 человек. Были проведены заседания районных советов директоров предприятий и организаций. Усиление информирования привело к увеличению активности представителей бизнеса в получении мер поддержки на разных уровнях.

Так, в департамент имущественных отношений поступило 56 заявлений об отсрочке арендных платежей за пользование муниципальных имуществом на сумму более 6 млн рублей, по договорам аренды земельных участков поступило 83 заявления, заключено 40 соглашений на сумму 9,2 млн рублей. На отсрочку годовой платы по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций поступило 454 заявления, заключено 121 соглашение на сумму более 16,2 млн рублей.

Заместитель главы администрации Людмила Гаджиева рассказала о мерах, направленных на поддержку аутсорсеров – организаторов общественного питания в школах и детсадах. Так, предпринимателей этой сферы рекомендовано освободить от уплаты арендных платежей с 01.04.2020 по 30.06.2020, также планируется понизить арендную плату с 01.07.2020 по 01.10.2020 до 50%. Ежемесячная уплата возникшей задолженности по арендной плате будет взиматься равными платежами в размере 50% от арендной платы в период с 01.01.2021 по 31.12.2022. Сейчас под эти меры поддержки попадают 59 предпринимателей.

Также городскими властями установлена субсидия для перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам. Сейчас пассажиропоток составляет 340 тысяч человек в сутки, это 50% от обычного пассажиропотока, при том, что для соблюдения противоэпидемических мер на маршрутах работают от 80% до 90% единиц техники. Расчетный размер субсидий для них из городского бюджета в период со 2 апреля по 8 июня составляет 86,6 млн рублей.

"Общий пакет мер, принятых на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и краевым мерам, составляет порядка 220 млн рублей за квартал. Департамент финансов мониторит поступления в бюджет и объем выпадающих доходов, что позволит принять взвешенное решение. В ближайшее время нам придется принимать комплекс мер по балансировке бюджета. Предлагаю на базе этой рабочей группы создать рабочую группу по бюджетному процессу, чтобы не терять тот темп, который мы вместе с вами набрали. Приглашаю депутатов и представителей налоговой службы включиться в эту работу", – сообщил Дмитрий Самойлов.

Инициативу главы города Дмитрия Самойлова поддержали депутаты Пермской городской думы.