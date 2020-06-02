07 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
река Тура Тюмень набережная (2013) | Фото: Накануне.RU

Набережная Тюмени "зарегистрировалась" в Instagram

В Instagram появился аккаунт набережной Тюмени, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Он называется "Общая знакомая". Пока в нём – лишь шесть публикаций, однако уже есть 334 подписчика.

"Илья Варламов, никакого зла! Люди меняются, я тоже могу", - гласит один из постов.

Напомним, в середине октября 2019 г. блогер назвал тюменцев "говнохранителями". Варламов опубликовал ролик, где составил личный рейтинг городов России. На первое место попал Екатеринбург, на последнее – Адлер. Из 70 позиций Тюмень заняла 46-ую.

"В Тюмени не все так плохо. Там есть много денег и возможностей, единственное, чего там не хватает, - толкового руководителя. Деньги тратят на безумные, вредные проекты: совершенно отвратительная набережная, расширение дорог, дорожная политика. Все это очень плохо, грустно. Ребята, ваши деньги вас задушат. Найдите людей, которые смогут через деньги и возможности сделать хороший город", - сказал Варламов.

река Тура Тюмень набережная(2013)|Фото: Накануне.RU

Это мнение блогера вызвало шквал негодования тюменцев. В одном из местных пабликов, где появился ролик, комментаторы, среди прочего, называли Варламова "подкупленным шестеркой", говорили, что им "плевать на то, что о городе говорит какой-то блогер", указывали, на сколько букв и в каком направлении двигаться московскому гостю. Автор видео выбрал самые яркие из комментариев и сделал отдельный пост про них, назвав горожан "говнохранителями".

Глава города Руслан Кухарук заявил в интервью Накануне.RU, что надо узнать, на какой основе Варламов составлял рейтинг, и если в нем есть рациональные зерна, то надо прислушаться к критике.

Также блогер раскритиковал автомобильное движение в городе, назвав Тюмень "автомобильным гетто".

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Набережная Тюмени "зарегистрировалась" в Instagram

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Теги: небережная, Тюмень, Илья Варламов, Instagram



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