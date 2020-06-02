Путин согласился поддержать действующего тамбовского губернатора на выборах главы региона

Владимир Путин согласился поддержать на сентябрьских выборах губернатора Тамбовской области действующего главу региона Александра Никитина. "Безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - сказал президент главе региона во время видеовстречи. Президент оценил развитие области как позитивное, хотя и отругал за ряд недоработок.

"Инвестиции в основной капитал – хорошо, но все-таки по сравнению с общероссийскими показателями ваши более скромные. Это касается подушевого расчета. Строительство: да, в январе-марте 2020 года объем работ увеличился, но в расчете на душу населения почти в два раза ниже среднего значения по ЦФО и России. Бюджет области исполняется с дефицитом, высока долговая нагрузка на бюджет. Но в целом все, безусловно, находится в норме", - сказал президент.

Из положительного Путин в Тамбовской области отметил рост регионального валового продукта, ситуацию в сельском хозяйстве, низкий уровень безработицы.

Никитин попросил из федерального бюджета профинансировать строительство новых корпусов противотуберкулезного диспансера (2,7 млрд руб.), строительство путепровода через ж/д переезд (1,4 млрд руб.) и включить в список музеев федерального значения усадьбу композитора Сергея Рахманинова.