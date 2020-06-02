Лето пришло на Урал: в Свердловской области прогнозируют заморозки

В ближайшие дни в Свердловской области резко похолодает. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Читайте также: Садоводы Екатеринбурга просят свердловского губернатора и депутатов о поддержке

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 3-4 июня местами на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с похолоданием возможны повреждения сельскохозяйственных посадок.

В МЧС советуют принять меры для защиты садовых насаждений и огородных культур. Также в период заморозков уральцам следует быть внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования.

О возникновении каких-либо происшествий следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или единому номеру вызова экстренных служб - 112.

Напомним, на прошлой неделе по Свердловской области прошел ураган.