Мэр Якутска выступила в поддержку шамана Габышева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина".

Его преследование она назвала "избирательной карательностью".

"Сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение", - написала Авксентьева на странице в соцсети "В контакте".

Позже сегодня городской суд Якутска вынес решение о принудительном лечении Габышева. Как пишут местные СМИ, он будет помещен в стационар республиканского психоневрологического диспансера.

Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября прошлого года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.

В октябре сообщалось, что якутский шаман решил продолжить поход в Москву, который изначально затевался с целью "изгнания дьявола из Кремля". По его словам, вне зависимости от судебных результатов, "план - идти на Москву и закончить поход в 2021 году". При этом он отметил, что восстановит маршрут с того места, где его задержали.