Пермяки пожаловались Самойлову на сбои в работе автобусов

Глава Перми Дмитрий Самойлов получил жалобы от пермяков на проблемы с автобусами, следующими по маршрутам №14 и №32, передает корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях пассажиры обратили внимание мэра на то, что автобусы ходят с существенными задержками в расписании.

Как выяснилось, 1 июня компания "РТ-Лайн" допустила сбой в работе, не обеспечив выполнение графика. Также проблемы были у перевозчика "Автомиг" на маршрутах №15, №20 и №60. По итогам первого дня общее количество вывода автобусов на линию составило 92%, что гораздо меньше нормативного уровня.

"Несмотря на то, что сегодня этот показатель вырос до 97%, меня категорически не устраивает начало работы по новым контрактам в рамках изменения маршрутной сети. Департамент транспорта должен выставить финансовые претензии за несоблюдение условий контрактов, такое требование уже озвучено руководителям отрасли. Если по итогам первой недели ситуация не будет исправлена, будет ставиться вопрос о расторжении контракта", - высказался Самойлов.

О том, что будет с автобусными перевозками на проблемных маршрутах в случае расторжения контракта, мэр не сообщил. Накануне.RU обратилось за уточнениями в администрацию города. На момент публикации материала ответ на запрос не получен.