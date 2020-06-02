Пермяки пожаловались Самойлову на сбои в работе автобусов

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Автобусы новая маршрутная сеть Пермь (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Пермяки пожаловались Самойлову на сбои в работе автобусов

Глава Перми Дмитрий Самойлов получил жалобы от пермяков на проблемы с автобусами, следующими по маршрутам №14 и №32, передает корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях пассажиры обратили внимание мэра на то, что автобусы ходят с существенными задержками в расписании.

Как выяснилось, 1 июня компания "РТ-Лайн" допустила сбой в работе, не обеспечив выполнение графика. Также проблемы были у перевозчика "Автомиг" на маршрутах №15, №20 и №60. По итогам первого дня общее количество вывода автобусов на линию составило 92%, что гораздо меньше нормативного уровня.

"Несмотря на то, что сегодня этот показатель вырос до 97%, меня категорически не устраивает начало работы по новым контрактам в рамках изменения маршрутной сети. Департамент транспорта должен выставить финансовые претензии за несоблюдение условий контрактов, такое требование уже озвучено руководителям отрасли. Если по итогам первой недели ситуация не будет исправлена, будет ставиться вопрос о расторжении контракта", - высказался Самойлов.

О том, что будет с автобусными перевозками на проблемных маршрутах в случае расторжения контракта, мэр не сообщил. Накануне.RU обратилось за уточнениями в администрацию города. На момент публикации материала ответ на запрос не получен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермяки пожаловались Самойлову на сбои в работе автобусов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Самойлов, автобус, сбои в работе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 15:59 Мск В Перми перевозчик устраняет нарушения, за которые мэр пригрозил разрывом контракта
Ранее 04.06.2020 16:30 Мск В Перми проблемы с исполнением нового контракта возникли у иногородних перевозчиков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети