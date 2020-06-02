На Южном Урале осужденному, "заминировавшему" ТРК, добавили срок в колонии

В Челябинске вынесен приговор мужчине, сообщившему о минировании торгово-развлекательных комплексов "Горки" и "Родник".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В марте он, отбывая наказание в исправительной колонии, позвонил на номер 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в зданиях ТРК "Горки" и ТРК "Родник".

ТРК обследовали, взрывных устройств не нашли.

Мужчине назначено наказание по совокупности приговоров в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.