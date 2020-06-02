Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга прокомментировала замену почти новых бордюров

Депутаты Екатеринбургской городской думы потребовали объяснить замену почти новых бетонных бордюров на гранитные. В частности народные избранники недовольны заменой таких конструкций на автобусной остановке на перекрестке улиц Малышева – Луначарского. С критикой выступил депутат Дмитрий Сергин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас идет реконструкция улицы Луначарского по программе "Безопасные дороги". Там стоят нормальные бордюры, ограждающие остановку. Однако их зачем-то вытаскивают и устанавливают такие же, но новые. Мне непонятна цель этого действа. Как формируется техническое задание? Сейчас идут работы, которые не являются существенными, но они зачем-то производятся. Например, в дендрарии или в парке Зеленая роща", - раскритиковал коммунальщиков Сергин. При этом бордюры на данном перекрестке меняли всего три года назад.

По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, эти работы производятся для предотвращения аварий на участке дороги.

"Поскольку работы выполняются "Службой единого заказчика", у меня нет сомнений, что они правильно восприняли замену камней как необходимость. Мы с вами видим только ту часть, которую вынимают. Однако, если там есть трещины и сколы, все это подлежит замене. Самая главная задача при ремонте дорог - обеспечить безопасность движения. Там бортовой камень утоплен и не достигает глубины 15 см. Это одна из причин ДТП и наездов на пешеходов. За этим строго следит надзорный орган. В основном это правка бортовых камней. Строго выполняем работы в соответствии с требованиями", - объяснилась чиновница.

На заседании имел место и анекдотичный момент. Снятые бордюры с улиц попросил для нужд своей управляющий компании депутат Александр Колесников. В ответ на это Благодаткова посоветовала Колесникову обратиться в Дорожно-эксплуатационное управление.