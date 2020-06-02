Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга прокомментировала замену почти новых бордюров

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
объезд, ремонтные работы (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга прокомментировала замену почти новых бордюров

Депутаты Екатеринбургской городской думы потребовали объяснить замену почти новых бетонных бордюров на гранитные. В частности народные избранники недовольны заменой таких конструкций на автобусной остановке на перекрестке улиц Малышева – Луначарского. С критикой выступил депутат Дмитрий Сергин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас идет реконструкция улицы Луначарского по программе "Безопасные дороги". Там стоят нормальные бордюры, ограждающие остановку. Однако их зачем-то вытаскивают и устанавливают такие же, но новые. Мне непонятна цель этого действа. Как формируется техническое задание? Сейчас идут работы, которые не являются существенными, но они зачем-то производятся. Например, в дендрарии или в парке Зеленая роща", - раскритиковал коммунальщиков Сергин. При этом бордюры на данном перекрестке меняли всего три года назад.

По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, эти работы производятся для предотвращения аварий на участке дороги.

"Поскольку работы выполняются "Службой единого заказчика", у меня нет сомнений, что они правильно восприняли замену камней как необходимость. Мы с вами видим только ту часть, которую вынимают. Однако, если там есть трещины и сколы, все это подлежит замене. Самая главная задача при ремонте дорог - обеспечить безопасность движения. Там бортовой камень утоплен и не достигает глубины 15 см. Это одна из причин ДТП и наездов на пешеходов. За этим строго следит надзорный орган. В основном это правка бортовых камней. Строго выполняем работы в соответствии с требованиями", - объяснилась чиновница.

На заседании имел место и анекдотичный момент. Снятые бордюры с улиц попросил для нужд своей управляющий компании депутат Александр Колесников. В ответ на это Благодаткова посоветовала Колесникову обратиться в Дорожно-эксплуатационное управление.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга прокомментировала замену почти новых бордюров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: благоустройство, Тамара Благодаткова, гордума, Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети