Садоводы Екатеринбурга просят свердловского губернатора и депутатов о поддержке

Садоводы уральской столицы недовольны низкими суммами субсидирования из бюджета города для своих товариществ. Земледельцы просят губернатора Евгения Куйвашева принять особый закон в свою поддержку. Как передает журналист Накануне.RU, об этом на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности ЕГД заявила глава Союза садоводов города Надежда Локтионова.

"Нужен закон в Свердловской области о поддержке садоводства. Этих субсидий недостаточно. На садоводческие товарищества должно выделяться больше финансирования. Та же реконструкция линий электропередач - это очень дорогостоящая процедура", - считает женщина.

Ранее перед депутатами с докладом о том, как городские власти поддерживают местных садоводов, выступила исполняющая обязанности председателя комитета по товарному рынку администрации Наталья Фирстова.

По ее данным, сумма субсидий составляет лишь 3 млн руб. на 700 садовых товариществ мегаполиса. Из них 2 млн будет потрачено на реконструкцию электрических сетей в коллективных садах.

При этом в прошлом году данная сумма была вдвое меньше – 15 млн руб.

Депутаты гордумы рассчитывают, что садоводам поможет исполнительная власть региона. Между тем, если же "огородный вопрос" не будет решен, народные избранники обещали подключиться к его решению.