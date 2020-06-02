Последствия коронавируса будут сказываться на бюджете Екатеринбурга вплоть до 2022 года

Бюджет Екатеринбурга получит в разы меньше доходов из-за пандемии коронавируса.Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности рассказала начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева.

Вследствие дополнительных трат из-за COVID-19 на 1 апреля были потрачены уже 10 млрд руб. из годового объема в 49 млрд руб. В целом, по оценкам мэрии, доходы бюджета города из-за коронавируса снизились на 10-15%.

У чиновников возникла необходимость внесения изменений в бюджет по ряду показателей. В части доходов от использования муниципального имущества бюджет не досчитается 546 млн руб. До пандемии коронавируса администрация планировала выручить по данной статье от предпринимателей 1 млрд 499 млн руб.

Из-за отсрочек платы за аренду земельных участков, находящихся в собственности, чиновники также не досчитаются 18 млн руб. За счет отсрочек бизнесменам арендаторов муниципальных помещений бюджет не досчитается 747 млн.

Всего, по данным администрации Екатеринбурга, с просьбой о необходимости снизить им арендные платежи обратились 200 предпринимателей.

До коронавирусного периода планировалось, что доходы в бюджет Екатеринбурга на 2020 год составят 47 млрд 407 млн руб., расходы - 49 млрд 282 млн. Теперь размер дефицита оценивается в 3,3 млрд руб.