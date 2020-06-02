07 Сентября 2020
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Наука и техника В России
квантовый компьютер (2018) | Фото:rueconomics.ru

Вычислять эффективность противовирусных вакцин будут квантовые компьютеры - эксперт

Разработка вакцин и препаратов от вирусов, подобных нынешнему COVID-19, будет быстрее и эффективнее с применением квантовых компьютеров, считают эксперты. Глава научной группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра Алексей Федоров полагает, что ключевую роль при разработке лекарственных формул начинают играть вычислительные алгоритмы, позволяющие значительно ускорить и оптимизировать создание препаратов. И вычислить самые эффективные химические формулы можно будет с помощью квантовых компьютеров.

"Развивается новая прикладная дисциплина – компьютерный дизайн лекарственных препаратов. Здесь активно применяются средства моделирования, позволяющие предсказывать определенные химические структуры для идентификации или оптимизации лекарств-кандидатов. Поэтому даже поколение так называемых NISQ-устройств – квантовых компьютеров промежуточного масштаба – уже может быть способно "снабжать" алгоритмы по поиску новых лекарств сведениями о свойствах некоторых классов химических соединений", - говорит эксперт.

"Достигнутый уровень развития квантовых вычислений пока не позволяет говорить о том, что они способны сыграть значимую роль в борьбе с нынешней пандемией коронавируса, – подчеркивает Алексей Федоров. – Для решения практических задач квантовые компьютеры, созданные как в России, так и в других странах, пока не обладают необходимой мощностью. Однако очевидно, что это потенциально очень эффективный инструмент".

Кроме того, в перспективе в условиях эпидемий квантовые компьютеры позволят точно и оперативно управлять нагрузкой на систему здравоохранения и социального обеспечения.

Проект по созданию отечественного квантового компьютера в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика в РФ" реализует госкорпорация "Росатом". Он рассчитан на срок до 2024 года и предполагает создание квантового компьютера на 30-100 кубитов в зависимости от платформы. Также будет сформирована научно-технологическая экосистема для развития квантовых вычислений, объединяющая научно-образовательные организации, стартапы, организации-заказчики, институты развития.

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Вычислять эффективность противовирусных вакцин будут квантовые компьютеры - эксперт

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Теги: квантовые компьютеры, вакцина, вычисления, эпидемия



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