СКР допрашивает росгвардейцев, застреливших похитившего обои жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины, которого застрелили при задержании.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в уральской столице: сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. По данным ведомства, незадолго до этого тот совершил разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

Сейчас в рамках начавшейся проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании, а также жильцы подъезда в доме, где произошел инцидент. Уже истребована и анализируется документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в данной операции. Для определения точной причины смерти убитого проводится судебно-медицинская экспертиза.

"Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося", - заявили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что убитый мужчина якобы украл из магазина обои и скрылся дома в микрорайоне ЖБИ. Ситуацией уже заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Свой официальный комментарий по делу о гибели екатеринбуржца дали и в Росгвардии. По информации ведомства, погибший был ранее судим за наркотики и угрожал силовикам похожим на оружие предметом.