СКР допрашивает росгвардейцев, застреливших похитившего обои жителя Екатеринбурга

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

СКР допрашивает росгвардейцев, застреливших похитившего обои жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины, которого застрелили при задержании.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в уральской столице: сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. По данным ведомства, незадолго до этого тот совершил разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

Сейчас в рамках начавшейся проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании, а также жильцы подъезда в доме, где произошел инцидент. Уже истребована и анализируется документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в данной операции. Для определения точной причины смерти убитого проводится судебно-медицинская экспертиза.

"Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося", - заявили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что убитый мужчина якобы украл из магазина обои и скрылся дома в микрорайоне ЖБИ. Ситуацией уже заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Свой официальный комментарий по делу о гибели екатеринбуржца дали и в Росгвардии. По информации ведомства, погибший был ранее судим за наркотики и угрожал силовикам похожим на оружие предметом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР допрашивает росгвардейцев, застреливших похитившего обои жителя Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, обои, расстрел, Росгвардия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2020 20:54 Мск На застреленного росгвардейцем жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
Ранее 03.06.2020 00:02 Мск В Москве прошли задержания пикетчиков, которые вышли на акции из-за убийства екатеринбуржца
Ранее 02.06.2020 19:03 Мск "Зачем было убивать?" Мать екатеринбуржца, расстрелянного за кражу обоев, отрицает судимость сына

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2020 12:29 Мск Росгвардия объяснила расстрел екатеринбуржца за кражу обоев

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети