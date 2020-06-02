Участники парада Победы будут тренироваться в масках

Участники парада Победы на Красной площади, который состоится 24 июня, будут тренироваться в масках, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Кроме того, участников будут тестировать на коронавирус не реже трех раз в неделю, они будут изолированы, передает РИА Новости.

Тренировки на подмосковном полигоне Алабино будут проходить ежедневно с 8 по 15 июня (кроме 12 июня). Генеральная репетиция состоится 20 июня.

Напомним, ранее Владимир Путин приказал Министерству обороны начать подготовку к проведению парадов в Москве и других городах 24 июня. По словам президента, пик эпидемии коронавируса в стране уже пройдет. 26 июля будет проведена акция "Бессмертный полк", правда, эту дату Путин согласен перенести, если того потребует эпидемиологическая ситуация и санитарные врачи.

Путиным подписан указ о том, что 24 июня станет нерабочим днем с сохранением зарплаты.