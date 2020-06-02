Два года и один ФНБ: Мишустин рассказал Путину, как Россия будет выбираться из кризиса

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Путин с главой ФНС Михаилом Мишустины (2018) | Фото: kremlin.ru

Два года и один ФНБ: Мишустин рассказал Путину, как Россия будет выбираться из кризиса

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту национальный план по восстановлению экономики. Документ, который правительство разрабатывало несколько недель, включает более 500 мероприятий и рассчитан до конца 2021 года. Общий объем расходов по плану превышает 5 трлн руб. – это почти столько, сколько было в Фонде национального благосостояния России (ФНБ) до эпидемии коронавируса.

Владимир Путин на встрече с Мишустиным поблагодарил медиков и правительство, которое, по мнению президента, "действует оперативно". "Я уже ознакомился с планом", - отметил президент, передавая слово премьеру.

"Основная цель плана – преодолеть спад экономики. Предусмотрен целый комплекс мер: усиление инвестмероприятий, повышение строительства, уровня образования и т.д. Рост ВВП в итоге должен превысить докризисный уровень. Мы уже приняли ряд неотложных антикризисных мер", - сказал Мишустин и перечислил те пакеты мер, которые уже начали действовать.

"К рискам роста безработицы мы должны относиться особенно внимательно. План предполагает активную политику в сфере занятости и всего три этапа. До конца третьего этапа надо стабилизировать ситуацию. Второй этап – до второго квартала 2021 года – это будет завершение восстановления экономики. На третьем этапе мы рассчитываем выйти на траекторию роста. Мы уменьшим также уровень бедности. Стоимость реализации плана – около 5 трлн руб. Следующий бюджетный цикл уже будет рассчитан под новые показатели", - доложил премьер-министр.

Бар.|Фото: piqsels.com

Одна из наиболее пострадавших отраслей - общепит

Путин считает, что правительство провело "большую, серьезную работу". "Представленный документ можно взять за основу. У нас запланировано еще несколько совещаний по теме бюджета, по макроэкономическому планированию. Во второй половине июня надо окончательно определиться с параметрами плана. Все это нужно, чтобы с начала июля приступить к активной реализации шагов. Уже принятые решения были рассчитаны на второй квартал. Важно, чтобы работа продолжалась без пауз. Принципиально значим этот план для достижения нового качества роста. Ситуация с эпидемией оказала серьезное влияние на реализацию нацпроектов, их тоже надо уточнить", - добавил президент.

Меры из плана предусматривают помощь и наиболее пострадавшим от кризиса отраслям (например, сокращение ставки НДС для туризма и отельеров), и относительно благополучным секторам экономики (например, отсрочка на год нормы о ежегодном 15-процентном росте объема хранилищ трафика для операторов связи).

Туриндустрии могут возместить до 50% платежей по процентам ранее выданных кредитов. В транспортную инфраструктуру планируется инвестировать до 2024 года до 1 трлн руб. – это пятая часть общей стоимости плана (но тут будут использоваться и долгосрочные инфраструктурные облигации).

План предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% до конца 2021 года (сейчас показатель составляет около 5,8%). В сфере здравоохранения предполагается формирование лекарств и медицинских изделий.

Пострадавшей концертной сфере предлагается выплатить компенсацию затрат в период отмены культурно-массовых мероприятий.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Два года и один ФНБ: Мишустин рассказал Путину, как Россия будет выбираться из кризиса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил мишустин, владимир путин, национальный план восстановления, фнб, эпидемия коронавируса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети