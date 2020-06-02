Два года и один ФНБ: Мишустин рассказал Путину, как Россия будет выбираться из кризиса

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту национальный план по восстановлению экономики. Документ, который правительство разрабатывало несколько недель, включает более 500 мероприятий и рассчитан до конца 2021 года. Общий объем расходов по плану превышает 5 трлн руб. – это почти столько, сколько было в Фонде национального благосостояния России (ФНБ) до эпидемии коронавируса.

Владимир Путин на встрече с Мишустиным поблагодарил медиков и правительство, которое, по мнению президента, "действует оперативно". "Я уже ознакомился с планом", - отметил президент, передавая слово премьеру.

"Основная цель плана – преодолеть спад экономики. Предусмотрен целый комплекс мер: усиление инвестмероприятий, повышение строительства, уровня образования и т.д. Рост ВВП в итоге должен превысить докризисный уровень. Мы уже приняли ряд неотложных антикризисных мер", - сказал Мишустин и перечислил те пакеты мер, которые уже начали действовать.

"К рискам роста безработицы мы должны относиться особенно внимательно. План предполагает активную политику в сфере занятости и всего три этапа. До конца третьего этапа надо стабилизировать ситуацию. Второй этап – до второго квартала 2021 года – это будет завершение восстановления экономики. На третьем этапе мы рассчитываем выйти на траекторию роста. Мы уменьшим также уровень бедности. Стоимость реализации плана – около 5 трлн руб. Следующий бюджетный цикл уже будет рассчитан под новые показатели", - доложил премьер-министр.

Одна из наиболее пострадавших отраслей - общепит

Путин считает, что правительство провело "большую, серьезную работу". "Представленный документ можно взять за основу. У нас запланировано еще несколько совещаний по теме бюджета, по макроэкономическому планированию. Во второй половине июня надо окончательно определиться с параметрами плана. Все это нужно, чтобы с начала июля приступить к активной реализации шагов. Уже принятые решения были рассчитаны на второй квартал. Важно, чтобы работа продолжалась без пауз. Принципиально значим этот план для достижения нового качества роста. Ситуация с эпидемией оказала серьезное влияние на реализацию нацпроектов, их тоже надо уточнить", - добавил президент.

Меры из плана предусматривают помощь и наиболее пострадавшим от кризиса отраслям (например, сокращение ставки НДС для туризма и отельеров), и относительно благополучным секторам экономики (например, отсрочка на год нормы о ежегодном 15-процентном росте объема хранилищ трафика для операторов связи).

Туриндустрии могут возместить до 50% платежей по процентам ранее выданных кредитов. В транспортную инфраструктуру планируется инвестировать до 2024 года до 1 трлн руб. – это пятая часть общей стоимости плана (но тут будут использоваться и долгосрочные инфраструктурные облигации).

План предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% до конца 2021 года (сейчас показатель составляет около 5,8%). В сфере здравоохранения предполагается формирование лекарств и медицинских изделий.

Пострадавшей концертной сфере предлагается выплатить компенсацию затрат в период отмены культурно-массовых мероприятий.