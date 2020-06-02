07 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

В странах Европы прошли акции в поддержку протестов в США

В Амстердаме прошла акция солидарности с протестами в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Несколько тысяч человек протестовали против "жестокости по отношению к чернокожим полиции в США и Европе", как заявили организаторы.
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Акция вызвала критику со стороны ряда политиков и чиновников, которые заявили, что она может способствовать новой вспышке коронавируса. В то же время никого не задержали и не оштрафовали, хотя дистанцию никто не соблюдал.

Накануне подобные акции прошли в Великобритании и Дании.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что смерть Флойда была результатом злоупотребления властью и ЕС "шокирован" этим.

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В странах Европы прошли акции в поддержку протестов в США

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Теги: Европа, США, протест



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