07 Сентября 2020
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кванториум, нацпроект образование, дети, учеба (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

За 1 июня государство выплатило более 100 млрд рублей семьям с детьми до 16 лет

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о прямых выплатах россиянам в качестве помощи в условиях эпидемии коронавируса.

"В России более 5 млн семей, в которых есть дети от 0 до 3 лет. Общий объем средств на выплаты таким семьям составляет 75 млрд руб. Выплаты уже получили более 3,7 млн семей (размер пособия 5 тыс. руб. на ребенка).

Выплаты семьям с детьми до 16 лет. Уже 15,3 млн семей получили вчера это пособие (10 тыс. руб. на одного ребенка). За один день было выплачено более 100 млрд руб.", - рассказал на брифинге Котяков.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что достоверность предоставляемых родителями сведений при подаче заявления на пособие проверяется через информационную систему, работающую с 2018 года. "Органы загс и Минюста занесли в систему более 20 млн записей, проделав колоссальную работу", - отметил Егоров.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что прирост посещаемости портала госуслуг составил более 20 млн пользователей. "Оформление заявления занимает 2-3- минуты. И мы смогли преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые теперь понимают, что это удобно и практично", - отметил министр. Он сообщил, что теперь пользователю на сайте будет предоставляться список пособий и услуг, которые он может получить, исходя из его персональных данных, занесенных в профиль.

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За 1 июня государство выплатило более 100 млрд рублей семьям с детьми до 16 лет

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Теги: пособие, выплаты, дети, государство, семьи с детьми, коронавирус, эпидемия



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Ранее 05.06.2020 02:18 Мск Более 11 млн российских семей получили разовые выплаты на детей

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