В Челябинской области утвердили итоги праймериз "ЕР" по отбору кандидатов в ЗСО

В Челябинской области утвердили результаты праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона, передает корреспондент Накануне.RU

В этом году из-за пандемии коронавируса предварительное голосование проходило в электронном формате. Участниками праймериз в Заксобрание региона стали 269 человек. Всего будет избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).

Как отметил лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш, процедура голосования прошла честно, объективно и гласно. В региональный оргкомитет не поступило ни одной жалобы.

"Поэтому мы утвердили результаты голосования и будем отталкиваться от них в дальнейшем. Победители продолжат избирательную кампанию, те, кто не набрал достаточного количества голосов, получили очень ценный политический опыт, который может оказаться им полезен в будущем. Партия "Единая Россия" поддержит победителей на основных выборах. Вообще мы ставим задачу получить 45 из 60 мандатов, обновление состава областного парламента произойдет примерно на треть", - рассказал он.

Предварительное голосование проходило по 30 округам. Так, в Северном избирательном округе № 1 больше всего голосов набрали действующие депутаты ЗСО Олег Голиков и Андрей Важенин. В Горнозаводском округе №2 победила депутат ЗСО Татьяна Кузнецова, на втором месте - исполнительный секретарь Кусинского местного отделения "ЕР" Владислав Макеев. В Кыштымском округе №3 победу одержал депутат ЗСО Павел Киселев, второе место у директора управления социальной политики РМК Елены Тарасовой. В Озерском округе №4 больше всего голосов набрали также действующие депутаты ЗСО гендиректор ФГУП "ПО Маяк" Михаил Похлебаев и Константин Захаров. Депутаты ЗСО победили в Пригородном округе №5 – Дмитрий Мешков и Давид Альтман, и в Катав-Ивановском округе №6 – Александр Решетников и Лена Колесникова. В этом же округе баллотировался депутат ЗСО Владимир Евстратов, но он занял только пятое место.

В Саткинском округе №7 победил депутат областного парламента Леонид Урмашов, на втором месте сенатор Олег Цепкин.

В Златоустовском округе №8 больше всего голосов набрали председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков и директор нацпарка Таганай Алексей Яковлев. В Миасском округе №9 победу одержал гендиректор ООО "Завод СпецАгрегат" Евгений Субачев, на втором месте гендиректор АО "АЗ "Урал" Павел Яковлев. Глава Миасса Григорий Токних занял только третье место.

В Каштакском округе №10 победил директор ООО "Интерполиарт" Максим Романов, второе место у директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова.

В Металлургическом округе №11 больше всего голосов набрали коммерческий директор АО "Обувная фирма "Юничел" Алексей Денисенко и руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО "Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области" Дамир Утарбеков. В Калининском округе №12 победил депутат ЗСО Константин Толкачев, второе место у директора ООО "ЮжУРАЛЭнергосталь" Ильи Исайчука.

В Курчатовском округе № 13 победу одержал депутат райсовета Вячеслава Ершова, на втором месте директор ООО "УВТ" Эмиль Абубакиров. В Заречном избирательном округе № 14 больше всего голосов отдали за депутата ЗСО Игоря Свеженцева и ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. В Тракторозаводском округе № 15 победили депутат ЗСО Михаил Видгоф и депутат челябинской гордумы Виген Мхитарян. В Центральном округе №16 первые два места заняли депутат ЗСО, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков и председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт. В Советском округе № 17 – депутат ЗСО Александр Мотовилов и директор школы №15 Ольга Торяник.

В Железнодорожном округе № 18 победила глава Челябинска Наталья Котова. На втором месте гендиректор ООО "Новатэк-Челябинск" Вадим Ромасенко. В Заводском округе № 19 победили управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов и председатель комитета по стратегическому развитию ЧТПЗ, депутат ЗСО Александр Федоров. В Копейском округе №20 первое место заняла депутат ЗСО Марина Поддубная, второе место у Владимира Бисерова. Добавим, что только четвертое место занял депутат ЗСО Илья Бархатов, который ранее возглавлял фракцию "Справедливой России" в областном парламенте, но вышел из партии, чтобы участвовать в праймериз. На пятом месте депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

В Чебаркульском округе №21 больше всего голосов набрали гендиректор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков и депутат ЗСО Александр Журавлев. В Коркинском округе №22 победили депутат ЗСО Анатолий Еремин (ранее входил в фракцию "СР" в областном парламенте) и гендиректор ОТВ Олег Гербер. в Еманжелинском округе № 23 первое место занял глава Южноуральска Александр Лазарев, второе и третье место заняли депутаты ЗСО Владимир Перезолов и Валерий Филиппов.

В Верхнеуральском округе №24 победили депутаты ЗСО Константин Струков и Юрий Карликанов. В Троицком округе № 25 больше всего голосов набрали заместитель гендиректора ЧТПЗ Владимир Павлов и гендиректор ООО "Торговый дом "Челябоблснабсбыт" Евгений Илле.

В Ленинском избирательном округе №26 победу одержал депутаты ЗСО Сергей Шепилов и Валерий Колокольцев. В Правобережном округе №27 также победили депутаты ЗСО Владимир Дремов и Вячеслав Евстигнеев. В Орджоникидзевском округе № 28 первое место занял депутат ЗСО, гендиректор ММК Павел Шиляев, второе — у начальника отдела управления собственности ММК Сергея Короля.

В Промышленном округе № 29 победили депутаты ЗСО Андрей Еремин и Анатолий Брагин. В Южном округе № 30 больше всего голосов получили депутат ЗСО Сергей Буяков, который в действующий состав прошел по партийному списку ЛДПР, и директор ООО "Томир" Дмитрий Клеутин.