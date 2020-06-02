В Челябинской области утвердили итоги праймериз "ЕР" по отбору кандидатов в ЗСО

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области утвердили итоги праймериз "ЕР" по отбору кандидатов в ЗСО

В Челябинской области утвердили результаты праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Заксобрание региона, передает корреспондент Накануне.RU

В этом году из-за пандемии коронавируса предварительное голосование проходило в электронном формате. Участниками праймериз в Заксобрание региона стали 269 человек. Всего будет избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).

Как отметил лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш, процедура голосования прошла честно, объективно и гласно. В региональный оргкомитет не поступило ни одной жалобы.

"Поэтому мы утвердили результаты голосования и будем отталкиваться от них в дальнейшем. Победители продолжат избирательную кампанию, те, кто не набрал достаточного количества голосов, получили очень ценный политический опыт, который может оказаться им полезен в будущем. Партия "Единая Россия" поддержит победителей на основных выборах. Вообще мы ставим задачу получить 45 из 60 мандатов, обновление состава областного парламента произойдет примерно на треть", - рассказал он.

Владимир Мякуш(2019)|Фото: Накануне.RU

Предварительное голосование проходило по 30 округам. Так, в Северном избирательном округе № 1 больше всего голосов набрали действующие депутаты ЗСО Олег Голиков и Андрей Важенин. В Горнозаводском округе №2 победила депутат ЗСО Татьяна Кузнецова, на втором месте - исполнительный секретарь Кусинского местного отделения "ЕР" Владислав Макеев. В Кыштымском округе №3 победу одержал депутат ЗСО Павел Киселев, второе место у директора управления социальной политики РМК Елены Тарасовой. В Озерском округе №4 больше всего голосов набрали также действующие депутаты ЗСО гендиректор ФГУП "ПО Маяк" Михаил Похлебаев и Константин Захаров. Депутаты ЗСО победили в Пригородном округе №5 – Дмитрий Мешков и Давид Альтман, и в Катав-Ивановском округе №6 – Александр Решетников и Лена Колесникова. В этом же округе баллотировался депутат ЗСО Владимир Евстратов, но он занял только пятое место.

В Саткинском округе №7 победил депутат областного парламента Леонид Урмашов, на втором месте сенатор Олег Цепкин.

В Златоустовском округе №8 больше всего голосов набрали председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков и директор нацпарка Таганай Алексей Яковлев. В Миасском округе №9 победу одержал гендиректор ООО "Завод СпецАгрегат" Евгений Субачев, на втором месте гендиректор АО "АЗ "Урал" Павел Яковлев. Глава Миасса Григорий Токних занял только третье место.

В Каштакском округе №10 победил директор ООО "Интерполиарт" Максим Романов, второе место у директора управления по работе с персоналом ЧМК Дениса Сазонтова.

В Металлургическом округе №11 больше всего голосов набрали коммерческий директор АО "Обувная фирма "Юничел" Алексей Денисенко и руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО "Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области" Дамир Утарбеков. В Калининском округе №12 победил депутат ЗСО Константин Толкачев, второе место у директора ООО "ЮжУРАЛЭнергосталь" Ильи Исайчука.

В Курчатовском округе № 13 победу одержал депутат райсовета Вячеслава Ершова, на втором месте директор ООО "УВТ" Эмиль Абубакиров. В Заречном избирательном округе № 14 больше всего голосов отдали за депутата ЗСО Игоря Свеженцева и ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. В Тракторозаводском округе № 15 победили депутат ЗСО Михаил Видгоф и депутат челябинской гордумы Виген Мхитарян. В Центральном округе №16 первые два места заняли депутат ЗСО, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков и председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт. В Советском округе № 17 – депутат ЗСО Александр Мотовилов и директор школы №15 Ольга Торяник.

В Железнодорожном округе № 18 победила глава Челябинска Наталья Котова. На втором месте гендиректор ООО "Новатэк-Челябинск" Вадим Ромасенко. В Заводском округе № 19 победили управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов и председатель комитета по стратегическому развитию ЧТПЗ, депутат ЗСО Александр Федоров. В Копейском округе №20 первое место заняла депутат ЗСО Марина Поддубная, второе место у Владимира Бисерова. Добавим, что только четвертое место занял депутат ЗСО Илья Бархатов, который ранее возглавлял фракцию "Справедливой России" в областном парламенте, но вышел из партии, чтобы участвовать в праймериз. На пятом месте депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Владимир Мякуш, Андрей Шмидт, Наталья Котова(2019)|Фото: Накануне.RU

В Чебаркульском округе №21 больше всего голосов набрали гендиректор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков и депутат ЗСО Александр Журавлев. В Коркинском округе №22 победили депутат ЗСО Анатолий Еремин (ранее входил в фракцию "СР" в областном парламенте) и гендиректор ОТВ Олег Гербер. в Еманжелинском округе № 23 первое место занял глава Южноуральска Александр Лазарев, второе и третье место заняли депутаты ЗСО Владимир Перезолов и Валерий Филиппов.

В Верхнеуральском округе №24 победили депутаты ЗСО Константин Струков и Юрий Карликанов. В Троицком округе № 25 больше всего голосов набрали заместитель гендиректора ЧТПЗ Владимир Павлов и гендиректор ООО "Торговый дом "Челябоблснабсбыт" Евгений Илле.

В Ленинском избирательном округе №26 победу одержал депутаты ЗСО Сергей Шепилов и Валерий Колокольцев. В Правобережном округе №27 также победили депутаты ЗСО Владимир Дремов и Вячеслав Евстигнеев. В Орджоникидзевском округе № 28 первое место занял депутат ЗСО, гендиректор ММК Павел Шиляев, второе — у начальника отдела управления собственности ММК Сергея Короля.

В Промышленном округе № 29 победили депутаты ЗСО Андрей Еремин и Анатолий Брагин. В Южном округе № 30 больше всего голосов получили депутат ЗСО Сергей Буяков, который в действующий состав прошел по партийному списку ЛДПР, и директор ООО "Томир" Дмитрий Клеутин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области утвердили итоги праймериз "ЕР" по отбору кандидатов в ЗСО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: праймериз, ЗСО, депутаты, кандидаты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети