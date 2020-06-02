МИД РФ выступил за подключение Китая к расширенному формату G7

В МИД РФ заявили, что без участия Китая в расширенном формате G7 "едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения".

Как говорится на сайте министерства, Россия согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что G7 в текущем виде не отражает происходящее в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что идея о расширенном заседании G7 является шагом "в верном направлении".

Ранее Трамп проинформировал президент РФ Владимира Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

В прошлом году Трамп заявил, что многие хотели бы возвращения России в формат G7. По его словам, восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.