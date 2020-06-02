07 Сентября 2020
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Украина, граница, пограничник (2015) | Фото:

ФСБ задержала в Крыму украинского военнослужащего

За незаконное пересечение государственной границы ФСБ задержала в Крыму человека без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
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Было установлено, что нарушителем является 28-летний украинский военнослужащий Добринский Е.В. У него было изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу. В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по статье 322 ч.1 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы РФ").

Днем ранее на Украине заявили об исчезновении своего военнослужащего. Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ Валентин Шевченко сообщил, что десантник мог быть похищен.

31 мая Военная служба правопорядка в ВСУ заявила, что в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту было выявлено отсутствие одного из военнослужащих. И будто бы на месте исчезновения были следы борьбы с неизвестными.

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ФСБ задержала в Крыму украинского военнослужащего

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Теги: Украина, Крым, ФСБ, ВСУ, граница



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