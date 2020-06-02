Украина назвала дату открытия границы с Донбассом

Первые пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе откроют после 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины. Отмечается, что распространение коронавируса взято под контроль и страна может позволить себе открыть границы.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что первые КПП уже готовят к открытию. При этом точной даты не называется.

В начале мая представитель ООН на Украине Пабло Матеу призвал открыть КПП в Донбассе, чтобы люди снова могли получить пенсии или приехать к родственникам. Но президент Владимир Зеленский отказался это делать, сославшись на карантин.

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" призывает Зеленского срочно открыть КПП.

"Власть должна дать возможность людям получить свои законные выплаты, более качественную медицинскую помощь, увидеться с родными и близкими", - говорится в проекте заявления Рады.

Впрочем, вряд ли Рада его поддержит, даже с учетом якобы более качественной медицинской помощи на Украине.

Напомним, граница между Украиной и Донбассом закрыта с 20 марта.