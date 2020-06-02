Свердловская область заняла второе место в стране по строительству детсадов, школ и улиц

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ назвало регионы, в которых в 2020 году строится наибольшее число детских садов, школ и улиц по государственной программе "Стимул".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в регионе реализуется 13 инфраструктурных проектов, которые сосредоточены в Академическом и Солнечном. Средний Урал занимает второе место среди 51 региона страны, где реализуется программа стимулирования жилищного строительства.

По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, на средства этой программы в Екатеринбурге строятся три школы, два детских сада и восемь объектов дорожной инфраструктуры. Всего в 2020 году на реализацию программы "Стимул" направлено 1,82 миллиарда из федерального бюджета и около 123 миллионов рублей из регионального бюджета. Планируется, что благодаря программе в Солнечном и Академическом будет введено 276 тысяч квадратных метров жилья.

Так, в микрорайоне Солнечный будет завершено строительство школы на тысячу мест по улице Чемпионов. Стартует строительство детского сада с ясельными группами на 250 мест, будут достроены три улицы для жилой застройки.

А в Академическом этим летом будет введена в эксплуатацию школа на 1200 мест. Также здесь продолжится строительство детского сада и еще одной школы. Кроме того, планируется завершить строительство улицы Анатолия Мехренцева на участке от улицы Павла Шаманова до улицы Академика Сахарова. Будет достроена улица Краснолесья до улицы Суходольской, которая соединит между собой микрорайоны Академический и Широкая речка. Также в Академическом начнется строительство еще двух улиц.

"Наличие социальной инфраструктуры рядом с домом – конкурентное преимущество новостройки для многих семей, планирующих переезд, поскольку устройство детей в детский сад, школу становится для них первоочередной задачей. Программа "Стимул" не только развивает жилищное строительство, но и способствует повышению доступности объектов социальной сферы", - отмечает глава Минстроя России Владимир Якушев.

Увеличение объемов жилого строительства является одной из ключевых задач национального проекта "Жилье и городская среда". Перед Свердловской областью стоит задача к концу 2024 года ежегодно вводить более 3 миллионов квадратных метров жилья. В свою очередь, программа "Стимул" является одним из инструментов развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и важным фактором стимулирования жилищного строительства.