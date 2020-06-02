07 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Евгений Миронов (2019) | Фото: kremlin.ru

Актер Миронов ответил на пародию Галкина: "Не заслужил Собянин этого!"

Народный артист РФ и худрук Театра наций Евгений Миронов прокомментировал пародию Максима Галкина на Путина и Собянина, которую юморист опубликовал на прошлой неделе. Актер довольно жестко ответил своему коллеге по цеху, встав на защиту московского градоначальника.

"Никак не ожидал от Максима. Ну, неужели на волне такого хайпа, злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать себе очков или подписчиков. Неужели не видно и не понятно, как сложно команде Собянина, который настоял, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей", - говорит Миронов в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.  

"Собянин стоит до последнего, чтобы карантин и изоляция были до последнего, когда от него уже все требуют. Тем не менее человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, и их меньше! Посмотрите, что в США творится! Ну, почему нужно так обос*ать? Ну, зачем это делать? Познер не так давно сказал, что сейчас не время так хаять власть, время тяжелое для всех. Не заслужил Собянин этого!" – заключает актер.

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Актер Миронов ответил на пародию Галкина: "Не заслужил Собянин этого!"

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Теги: евгений миронов, максим галкин, сергей собянин



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