07 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков считает, что "остатки" эпидемии не скажутся на явке при голосовании по Конституции

В Кремле не считают, что эпидемиологическая ситуация скажется на явке на голосовании по поправкам в Конституцию, назначенное на 1 июля.

"Мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался прогнозировать "какие-либо проценты", отвечая на вопрос, какая цифра отразила бы волю людей, передает ТАСС.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.

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Песков считает, что "остатки" эпидемии не скажутся на явке при голосовании по Конституции

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Теги: дмитрий песков, эпидемия, голосование по конституции



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