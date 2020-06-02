Счетная палата выявила нарушения в программах и проектах Минприроды

Проверка исполнения бюджета в 2019 году в Министерстве природных ресурсов и экологии, а также подконтрольных ему Рослесхозе, Росводресурсах и Ростехнадзоре выявила нарушения и недостатки. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты (СП).

Были зафиксированы существенные искажения финансовой отчетности на общую сумму 118 млн рублей, сообщил на коллегии СП аудитор Михаил Мень.

Было установлено, что Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы (ФЦП). Уровень кассового исполнения и степени достижения установленных показателей сократился. Так, по ФЦП "Охрана озера Байкал" степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44%.

Низкое кассовое исполнение характерно и для нацпроектов Минприроды. По нацпроекту "Экология" исполнение по расходам составило лишь 66% - самое низкое кассовое исполнение среди всех нацпроектов. А исполнение расходов Минприроды по мероприятиям нацпроекта составило менее 40%. При этом, согласно отчету, достигнуты плановые значения практически по всем показателям, что вызывает вопросы.

У подведомственных Рослесхозу учреждений отмечены факты нарушения законодательства о контрактной системе. Например, в предмет закупки на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию включены услуги, никак не связанные с предметом закупки.

Напомним, в начале года СП выразила большое беспокойство экологической ситуацией в стране, охарактеризовав ее как неблагополучную: воздух очень загрязненный, мусор через 6 лет некуда будет выбрасывать, потепление климата идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, вечная мерзлота тает. Также загрязнены практически все реки страны, что обусловлено поступлением загрязнений со сточными водами. При этом 88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются не очищенными до требуемого уровня. В СП заявили, что нацпроект "Экология" может быть выполнен "технически" - предусмотренные мероприятия будут выполнены, а никаких улучшений в экологической ситуации не будет.