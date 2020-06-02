07 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Счетная палата выявила нарушения в программах и проектах Минприроды

Проверка исполнения бюджета в 2019 году в Министерстве природных ресурсов и экологии, а также подконтрольных ему Рослесхозе, Росводресурсах и Ростехнадзоре выявила нарушения и недостатки. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты (СП).
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Были зафиксированы существенные искажения финансовой отчетности на общую сумму 118 млн рублей, сообщил на коллегии СП аудитор Михаил Мень.

Было установлено, что Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы (ФЦП). Уровень кассового исполнения и степени достижения установленных показателей сократился. Так, по ФЦП "Охрана озера Байкал" степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44%.

Низкое кассовое исполнение характерно и для нацпроектов Минприроды. По нацпроекту "Экология" исполнение по расходам составило лишь 66% - самое низкое кассовое исполнение среди всех нацпроектов. А исполнение расходов Минприроды по мероприятиям нацпроекта составило менее 40%. При этом, согласно отчету, достигнуты плановые значения практически по всем показателям, что вызывает вопросы.

У подведомственных Рослесхозу учреждений отмечены факты нарушения законодательства о контрактной системе. Например, в предмет закупки на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию включены услуги, никак не связанные с предметом закупки.

Напомним, в начале года СП выразила большое беспокойство экологической ситуацией в стране, охарактеризовав ее как неблагополучную: воздух очень загрязненный, мусор через 6 лет некуда будет выбрасывать, потепление климата идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, вечная мерзлота тает. Также загрязнены практически все реки страны, что обусловлено поступлением загрязнений со сточными водами. При этом 88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются не очищенными до требуемого уровня. В СП заявили, что нацпроект "Экология" может быть выполнен "технически" - предусмотренные мероприятия будут выполнены, а никаких улучшений в экологической ситуации не будет.

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Счетная палата выявила нарушения в программах и проектах Минприроды

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Теги: счетная палата, экология, нацпроект



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Ранее 15.06.2020 02:50 Мск Счетная палата обнаружила нарушений в Минсельхозе на 900 млн рублей

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