07 Сентября 2020
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Спорт
(2018) | Фото: Накануне.RU

Первое после эпидемии массовое спортивное мероприятие запланировано на 8 августа – Минспорт

Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре, сообщил Чернышенко. По словам главы Минспорта Олега Матыцина, тренировочный процесс почти не прекращался, включая спорт высших достижений. Спортсмены могли тренироваться дома, добавил министр.

"Внимание уделено работе региональных спортивных баз. В 10 субъектах в июне начнут работу такие базы. Мы входим в привычный ритм жизни", - сообщил министр.

Матыцин рассказал о возобновлении чемпионата российской футбольной премьер-лиги. "Чемпионат возобновится 19 июня, будет сыгран 23-й тур. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Зрители пока будут ограничены в посещении стадионов. Показ на телеэкранах позволит болельщикам приобщиться. На стадионе можно будет находиться только в масках и перчатках. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду", - отметил министр. Первым крупным мультиспортивным мероприятием в России будут игры стран СНГ. Еще одно мероприятие – конец октября – чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Но российские мероприятия – универсиада и спартакиада учащихся – будут в приоритете, говорит министр. 8 августа будет проводиться День физкультурника, это будет первое массовое спортивное мероприятие.

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Первое после эпидемии массовое спортивное мероприятие запланировано на 8 августа – Минспорт

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Теги: олег матыцин, минспорта, массовые мероприятия, коронавирус



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