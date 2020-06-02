07 Сентября 2020
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Кинотеатр &quot;Салют&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Кинотеатры начнут работать в середине июля, театры – осенью – вице-премьер Чернышенко

К переходу на первый этап снятия ограничений в РФ готовы 35 субъектов, 7 переходят на второй этап, рассказал на брифинге вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса.

Прокомментировал вице-премьер и начало работы различных типов учреждений. "Зритель очень соскучился по любимым актерам. Кинотеатры смогут заработать в середине июля. Театры и концертные залы открываются на последнем этапе – осенью. Репетиционный период уже запланирован", - отметил Чернышенко.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что на открытие музеев потребуется около полутора месяцев. В театрах сейчас сезон отпусков, в августе Роспотребнадзор уже сможет сообщить, можно ли открыть новый театральный сезон осенью. В любом случае будет индивидуальная рассадка, впрочем, сидеть вместе смогут пары и семьи, пообещала Любимова.

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Кинотеатры начнут работать в середине июля, театры – осенью – вице-премьер Чернышенко

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Теги: кинотеатры, театры, ольга любимова, дмитрий чернышенко, коронавирус



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