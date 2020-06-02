Рада снова призвала всех осудить Россию

Украинская Рада приняла постановление о "нарушениях прав" крымских татар. За документ проголосовали 310 депутатов. Это почти столько же, сколько месяц назад, когда Рада проголосовала за обращение ко всем не ослаблять санкции против России.

На этот раз формальным поводом для обращения в ООН, ПАСЕ, Европарламент и к правительствам и странам мира стало "чествование жертв "геноцида крымско-татарского народа" и осуждение нарушений Российской Федерацией, как "государством-агрессором", прав и свобод крымско-татарского народа".

Соответствующий день памяти отмечался на Украине 18 мая. Тогда посольство США призвало Россию немедленно отдать Украине Крым.