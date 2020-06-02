В Тюмени водителю грузовика грозит срок за смерть в аварии семьи из пяти человек

50-летнему водителю из Челябинска грозит срок за смерть в аварии целой семьи, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

По версии следствия, вечером 4 января на 103 км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области злоумышленник ехал на "DAF XF95". У автомобиля была разгерметизирована тормозная система.

В итоге начался неуправляемый занос автомобиля, его вынесло на "встречку". Там он столкнулся с "Lada XRAY". Водитель и пассажиры легковушки, в том числе трое детей, получили смертельные травмы.