07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Росгвардия, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Росгвардия объяснила расстрел екатеринбуржца за кражу обоев

Федеральная служба Росгвардии дала официальный комментарий по делу о гибели екатеринбуржца в ходе спецоперации с участием специального отряда быстрого реагирования Свердловской области. По информации ведомства, погибший был ранее судим, имел в доме сумку с ножами и арбалетом, передает журналист Накануне.RU.

Напомним, накануне стало известно о гибели 27-летнего екатеринбуржца при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии: мужчина якобы украл из магазина обои и скрылся дома в микрорайоне ЖБИ.

Ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

После произошедшего никто из причастных ведомств не давал официальных комментариев, что обеспокоило уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Спустя время, Росгвардия объяснила скрытность необходимостью провести первоначальные проверочные мероприятия, чтобы объективно разобраться в ситуации. По данным ведомства, житель Екатеринбурга был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, а 31 мая не просто украл обои, а совершил разбойное нападение и угрожал персоналу магазина ножом (по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По информации ведомства, мужчина оказал сопротивление прибывшим полицейским: выбежал на оперативников с ножом и применил баллончик с жидкостью, из-за чего одному из полицейских впоследствии потребовалась медицинская помощь. К операции был привлечен и отец екатеринбуржца, с помощью которого правоохранительные органы пытались выйти с мужчиной на контакт.

"После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и от которого долгое время не было никаких известий - что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении, - и было принято решение о проведении специальной операции по задержанию гражданина", - сообщают в ведомстве.

Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Когда спецназ попал в квартиру, подозреваемый направил на них предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, вместе с тем угрожал сотрудникам СОБРа и вел себя агрессивно.

"В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь. Позже, при проведении следственных действий, в квартире подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Для чего были собраны эти вещи, также будет установлено в ходе следствия. В связи с тем, что расследование продолжается, мы призываем СМИ и общественность воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов проверок, которые проводят сразу несколько ведомств", - призвали в ведомстве.

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Росгвардия объяснила расстрел екатеринбуржца за кражу обоев

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Теги: Росгвардия, спецоперация, обои



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