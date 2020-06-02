Главный храм Вооруженных сил РФ откроют 22 июня

Главный храм ВС России будет открыт 22 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также в День памяти и скорби торжественно откроют музейный комплекс "Дорога памяти".

Ранее планировалось, что освящение и открытие храма состоится 6 мая, потом предлагалась дата 9 мая, но в связи с карантином по коронавирусу мероприятие было отложено.

Напомним, инициатива строительства главного храма принадлежит глава Минобороны. Об этом он сообщил 4 сентября 2018 года. Реализовать проект оборонное ведомство планировало к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм построили на добровольные пожертвования граждан, в том числе меценатов.

На строительство храма собрано более 3 081 млрд рублей пожертвований. Как передает "Интерфакс", об этом сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение", зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы запечатлеть портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина на стенах Главного храма Вооруженных сил РФ, строящегося в Кубинке. В Кремле сообщили, что Путин знает о мозаике в храме Минобороны, но считает, что пока рано оценивать его заслуги таким образом.