07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
световая башня следователи СКР (2017) | Фото: СК РФ по Свердловской области

На Среднем Урале двое школьников погибли, отравившись газовой смесью

На Среднем Урале погибли двое школьников. Они могли отравиться парами газа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 30 мая в лесополосе у станции Смычка в Нижнем Тагиле было найдено тело 16-летнего молодого человека с признаками отравления газовой смесью. На следующий день, 31 мая, в Чкаловском районе Екатеринбурга было обнаружено тело 15-летнего подростка с точно такими же признаками смерти.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков дал поручение прокурорам Чкаловского района Екатеринбурга и Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в связи со случившимися инцидентами.

Также проверки по факту обоих ЧП начали следственные органы.

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На Среднем Урале двое школьников погибли, отравившись газовой смесью

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Теги: газ, школьники, смерть, прокуратура



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