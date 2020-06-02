Пострадавший от пыток Фатхи Башаги ливиец направил жалобу в ООН

В Совет Безопасности ООН направил заявление ливиец, которому Фатхи Башага, так называемый «министр внутренних дел» ПНС Ливии, вытащил глаз ложкой.

Рагаба аль-Меграхи летом прошлого года был заключен в неофициальную тюрьму «Митига», которая известна жестокими пытками в отношении заключенных. В своем Twitter пострадавший опубликовал видеообращение, в котором рассказал о зверствах, происходящих в этой тюрьме, а также о том, как Фатхи Башага вытащил ему глаз ложкой.

Из заявления аль-Меграхи стало известно, что во время визита Башаги в тюрьму ливийца отвели к начальнику тюрьмы Абд Аль-Рауфу Карре.

«Не задавая вопросов, Фатхи Башага подошел ко мне, поставил на колени, зафиксировал голову. В это время я увидел в его руках ложку, поднесенную к моему лицу. В следующий момент я ощутил острую боль и лишился сознания. Когда я пришел в себя в камере, то оказалось, что у меня вырван глаз», - рассказал ливиец, добавив, что никакой медицинской помощи впоследствии не получил.

Аль-Меграхи подчеркнул в своем заявлении, что глава «МВД» ПНС лично пытал его. Все это происходило в присутствии начальника тюрьмы и его охранников.

Ливиец не оставляет надежды, что Башага будет наказан за все свои преступления. Справедливость должна победить, считает аль-Меграхи.

Стоит отметить, что сообщения из «Митиги» о пытках со стороны так называемого главы «МВД». Так, один из охранников изолятора, подконтрольного банде «Абу Салим», рассказал, как Башага пытал несовершеннолетнего молодого человека в течение нескольких часов. После продолжительных пыток юноша умер.

Подробнее о всех преступлениях Фатхи Башаги можно узнать в расследовании ФАН.