Сроки запуска важного для "НОВАТЭКа" терминала СПГ перенесены

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
перевалочный хаб, Ямал СПГ (2018) | Фото: Elefsis Shipping Agency Greece

Сроки запуска важного для "НОВАТЭКа" терминала СПГ перенесены

Сроки запуска терминала "Обский СПГ" перенесены примерно на 2024-2025 г., сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Причиной стал глобальный энергетический кризис - из-за низких цен на газ многим компаниям пришлось "зарезать" свои инвестпрограммы.

Напомним, терминал "Обский", который предназначен для перегрузки сжиженного природного газа – продукции "НОВАТЭК" на морской транспорт, построят на западном берегу Обской губы полуострова Ямал. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано три этапа работ.

В ходе первого пройдет реконструкция действующих причалов. На втором предусмотрено строительство технологического причала с эстакадой от завода сжиженного природного газа и береговой инфраструктурой. На третьем проведут устройство крепления дна в акватории технологического причала. Грузооборот терминала "Обский" составит около 5 млн т сжиженного природного газа в год. Ежегодно по итогам реализации проекта терминал сможет принимать не менее 65 судов-газовозов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сроки запуска важного для "НОВАТЭКа" терминала СПГ перенесены

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: терминал Обский, Ямал СПГ, Новатэк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2020 11:05 Мск На Ямале построят терминал "Обский" для перегрузки СПГ на морской транспорт

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети