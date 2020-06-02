07 Сентября 2020
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Политика В России
встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита &quot;G20&quot; в Осаке (2019) | Фото: kremlin.ru

Кремль: Путин и Трамп не поднимали тему беспорядков в США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали беспорядки в Соединенных Штатах. Об этом заявили в Кремле, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эта тема - не вопрос двусторонних российско-американских отношений.

Переговоры состоялись накануне по инициативе американской стороны. Путин и Трамп обсудили меры по борьбе с коронавирусом, а также эффект от сделки ОПЕК+.

Кроме того, Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, при этом в Москве считают это внутренним делом Соединенных Штатов.

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Кремль: Путин и Трамп не поднимали тему беспорядков в США

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Теги: владимир путин, дональд трамп, беспорядки в сша, дмитрий песков



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