Свердловский омбудсмен обратилась в Следственный комитет по делу о гибели екатеринбуржца, укравшего обои

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет для предоставления ей информации, связанной с гибелью жителя Екатеринбурга в ходе проведения спецоперации сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает "Интерфакс Урал" с ссылкой на омбудсмена.

Напомним, накануне СМИ сообщили о гибели 27-летнего екатеринбуржца при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии: мужчина якобы украл из магазина обои и скрылся дома.

"Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция. Это вообще очень сложно назвать какой-либо акцией, которая требовала вмешательства каких-то серьезных сил. По крайней мере, это так кажется со стороны", - пояснила омбудсмен.

"Общество должно знать, что произошло, - заявляет омбудсмен. - Общество, я бы даже сказала, требует этого. Поэтому чем быстрее они скажут обществу, по какой статье и как возбуждено уголовное дело, тем останется, может быть, меньше вопросов в связи со случившимся".